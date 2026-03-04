L’onorificenza di Mattarella per Valentina | malata di atrofia muscolare diventa medico e psichiatra

Valentina, malata di atrofia muscolare fin dalla nascita, ha conseguito la laurea in medicina e successivamente la specializzazione in psichiatria. La sua storia è stata riconosciuta con un'onorificenza dal presidente della Repubblica. La giovane residente a Bologna ha affrontato con determinazione le sfide legate alla malattia e ha raggiunto importanti traguardi nel suo percorso di studi e professionale.

Bologna, 4 marzo 2026 – Fin dalla nascita convive con una grave malattia genetica, l’atrofia muscolare spinale, che non ha impedito a Valentina Baldini, 30 anni, residente a Bologna di conseguire la laurea in Medicina e chirurgia, specializzarsi in Psichiatria all’Università di Bologna, conseguire il dottorato di ricerca in Neuroscienze e ricevere dalle mani del Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Come funziona la Capsula della salute: il check up gratuito già (quasi) sold out Video Aveva avuto il sentore di questo riconoscimento da parte del Presidente Mattarella o è stata una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Le mie figlie gemelle hanno l’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1. È la malattia muscolare più grave che un bambino possa contrarre”: il dolore di Jesy NelsonJesy Nelson delle Little Mix, band che si è formata a X Factor UK nel 2011, ha rivelato in un video su Instagram che alle sue figlie gemelle, Ocean...

Valentina Baldini, il medico con la Sma nominata cavaliere da Mattarella: “Una vita per la ricerca”Bologna, 31 gennaio 2026 – C’è anche Valentina Baldini, 30 anni, residente a Bologna, tra i nuovi 31 cavalieri al merito nominati dal Presidente...

