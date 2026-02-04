Lo strano odore attira l' attenzione | in casa una piantagione di marijuana

Una famiglia di quartiere ha scoperto una piantagione di marijuana nascosta in casa. Gli investigatori hanno trovato un vero e proprio laboratorio, con piante in crescita e l’impianto elettrico allacciato abusivamente. La polizia ha sequestrato tutto e ha portato via gli arresti. La scoperta ha spinto i vicini a chiedersi quanto altro possa nascondersi dietro le mura di quella casa.

Aveva trasformato la propria casa in un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana, allacciando anche abusivamente l'impianto elettrico. Così un 55enne genovese residente a San Fruttuoso è finito nei guai con una denuncia a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio e.

