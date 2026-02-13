Attira in casa una ragazza conosciuta online per sottrarle 20 euro denunciato pregiudicato

Un pregiudicato di 29 anni di Catania, noto per le sue truffe online, è stato denunciato dopo aver attirato in casa una ragazza conosciuta su internet e averle sottratto 20 euro. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva adescato una giovane con l’intento di raggirarla, ma è stato intercettato e fermato dagli agenti della questura di Catania durante un’operazione che ha messo fine alle sue manovre.

L'uomo ha alle spalle diversi precedenti per truffa. La giovane, adescata in un sito di incontri, quando ha capito di essere stata raggirata si è rivolta alla polizia Un catanese di 29 anni, esperto in truffe, nei giorni scorsi aveva adescato on line una nuova vittima da raggirare, prima di essere bloccato dagli agenti della questura di Catania. L'uomo, con alle spalle numerosi precedenti specifici, si trovava agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, ma ciò non gli ha impedito di navigare in rete per mettere a segno una "truffa romantica", ricercando le potenziali vittime su una nota app di incontri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

