Nel centro di Roma, numerose donne israeliane e palestinesi si sono radunate a piedi nudi in risposta a un appello di due associazioni femminili, una israeliana e una palestinese. La manifestazione mira a chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. La partecipazione è stata significativa e le donne hanno camminato insieme nel cuore della città per esprimere la loro richiesta di pace.

Hanno risposto in tante all’appello lanciato dalle associazioni ‘Women wage Peace’ e ‘Women of the sun’, la prima israeliana e la seconda palestinese per una camminata a piedi nudi nel centro di Roma per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Si chiama “Barefoot Walk: Mothers’ call for peace”, un’iniziativa internazionale che coinvolge la capitale, ma anche altre città italiane e che vede insieme madri israeliane e madri palestinesi, unite per chiedere pace e l’apertura immediata di negoziati. Le promotrici, l’israeliana Yael Admi fondatrice di ‘Women wage Peace’ e la palestinese Reem Al Hajajreh, fondatrice di ‘Women of the Sun’, domani incontreranno anche il Papa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medio Oriente, mamme israeliane e palestinesi a piedi nudi nel centro di Roma

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