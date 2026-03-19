La cantante sta attualmente lavorando sul set di The Studio 2 a Venezia, dove sta girando alcune scene della nuova comedy creata da Seth Rogen. Sono state diffuse alcune foto che mostrano la star durante le riprese, mentre si trova nella città italiana. La produzione sta portando avanti le riprese in diverse location veneziane.

La star della musica è attualmente in Italia per girare alcune scene delle prossime puntate della comedy creata da Seth Rogen. Madonna è stata immortalata nuovamente sul set di The Studio, la serie Apple TV di cui sta venendo realizzata la stagione 2, dopo che la star della musica aveva confermato il suo coinvolgimento con un post sui social. I paparazzi hanno infatti realizzato delle foto che la ritraggono mentre si allontana dal suo hotel a Venezia, tenendo in mano un bicchiere di caffè. L'arrivo di Madonna in Italia Nella giornata di lunedì Madonna è arrivata a Venezia e, poche ore dopo, è stata avvistata mentre girava del materiale che verrà usato nella comedy di Seth Rogen. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Madonna impegnata sul set di The Studio 2: ecco le foto della star a Venezia

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