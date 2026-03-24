Ma Stasi è vendicato

In attesa che il procuratore da 27 milioni di risarcimenti a spese dello stato per ingiuste detenzioni di innocenti dia inizio alle retate; in attesa che si stabilizzi la bile di Giovanni Bachelet, che pure sarebbe uno scienziato, ma va paragonando ai fascisti il 46 per cento degli italiani che ha votato Sì; in attesa che Telese finisca di fare il coglionazzo da bar su X; preso atto del gran trionfo dei sostenitori della casta più bella del mondo così com’è, almeno una vittoria simbolica tutta la dura campagna affinché gli italiani avessero un più giusto processo l’ha ottenuta. E forse ne avrà sollievo anche Alberto Stasi, il colpevole per forza di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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