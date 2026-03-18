Iran due morti a Tel Aviv Teheran | Il sangue di Larijani sarà vendicato – La diretta

Diciannovesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, con due persone morte a Tel Aviv dopo un missile balistico che ha colpito Ramat Gan. A Beirut, almeno sei civili sono rimasti vittime di due raid israeliani. La tensione rimane alta nella regione, con le notizie di attacchi e perdite umane che continuano a occupare le cronache di questi giorni.

Home > Esteri > Diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Due persone sono morte nella notte dopo che un missile balistico ha colpito il sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv, mentre almeno sei hanno perso la vita a Beirut, in Libano, a causa di due raid israeliani. Le forze armate statunitensi, invece, hanno sganciato diverse bombe perforanti contro siti missilistici iraniani vicino allo Stretto di Hormuz. Donald Trump, intanto, continua ad attaccare i Paesi Nato: “Non sono sorpreso del loro comportamento, non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno”. Il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato che l’uccisione di Ali Larijani sarà “vendicata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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