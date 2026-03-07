senhit e boy george vincono il san marino song contest ma simona ventura commette una gaffe video

Durante il San Marino Song Contest, Senhit e Boy George sono risultati vincitori della competizione, attirando l’attenzione dei presenti. Nel corso dell’evento, Simona Ventura ha commesso una gaffe che ha fatto discutere, mentre il pubblico assistiva alle esibizioni degli artisti. L’evento si è svolto in presenza di pubblico e media, con vari momenti di tensione e sorpresa.

Poco dopo la proclamazione di Senhit e Boy George che hanno vinto il San Marino Song Contest, Simona Ventura ha commesso una gaffe. Ieri sera è andata in onda la finale del San Marino Song Contest che ha visto la vittoria di Sehnit e Boy George. Durante la proclamazione, però, Simona Ventura ha commesso una gaffe che non è certamente sfuggita agli utenti in rete, diventando così virale. Ma cosa ha detto la conduttrice? Confermata la presenza dell’artista all’Eurovision, anziché dire che guideranno San Marino, infatti, a Simona Ventura è scappato dire: “Senhit feat Boy George rappresenterà l’Italia”. NOAKSKSDJDK “RAPPRESENTERÀ L’ITALIA” ed il porcodio di san marino song contest sto svenendo pic. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Boy George e Senhit vincono il San Marino Song Contest 2026Saranno Senhit e Boy George a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

