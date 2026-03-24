Ultimo giro, ultime vittime e ultimi (memorabili) scleri. Scherzi a parte chiude l’edizione 2026 con una puntata che gioca tutto sull’effetto sorpresa, ma anche sulla capacità dei protagonisti di reggere – o meno – la pressione. Max Giusti è un padrone di casa discreto che si diverte un mondo a tirare le fila di un meccanismo ormai rodato, tra monologhi, clip e candid camera costruite al millimetro. Il risultato è un mix di momenti irresistibili e altri decisamente sopra le righe, dove a fare la differenza sono soprattutto le reazioni dei vip coinvolti. E se qualcuno mantiene la calma, qualcun altro. decisamente no. Sal Da Vinci: un amplomb invidiabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Scherzi a parte, le pagelle del 23 marzo: Simona Ventura regina di scleri (9), l’aplomb di Sal Da Vinci (7) e il panico di Rosa Chemical (7)

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