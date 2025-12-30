Iofortunato live al Punkfunk tra suoni avvolgenti e groove indie-pop
Iofortunato si esibirà al PunkFunk di Palermo, portando sul palco un mix di suoni avvolgenti e groove indie-pop. Dopo un inizio d’anno ricco di concerti, il locale conferma la sua programmazione musicale di qualità anche nel 2026, offrendo un’altra serata dedicata alla buona musica in un ambiente intimo e coinvolgente.
Dopo aver salutato il 2025 con tanta buona musica e concerti, il PunkFunk di Palermo continua a seguire nel 2026 la stessa traiettoria, con un'altra serata da non perdere. Domenica 4 gennaio, alle ore 21, il palco del Sidekick accoglie Iofortunato e il suo stile unico, in cui il cantautorato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
