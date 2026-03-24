Lutto per La Padella | è morto Antonio Cipolletta

È deceduto Antonio Cipolletta, cofondatore de La Padella 1967. I funerali si svolgeranno domani alle 11:30 nella Chiesa dei Santi Maria del Soccorso, in Piazza Arenella.

Si è spento Antonio Cipolletta, cofondatore de La Padella 1967. I funerali si terranno domani alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Santi Maria del Soccorso, in Piazza Arenella. “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di Antonio Cipolletta, cofondatore de La Padella. Una persona speciale, che con passione, dedizione e umanità ha costruito non solo un’attività, ma una vera famiglia, lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Per chi volesse dargli un ultimo saluto, i funerali si terranno domani, 25 marzo 2026, alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Santi Maria del Soccorso, in Piazza Arenella. Ci stringiamo con affetto alla famiglia Cipolletta, esprimendo le nostre più sincere condoglianze”, è il post di cordoglio del nipote de La Padella Mario Cipolletta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Antonio Cipolletta, cofondatore de La Padella, la storica rosticceria di piazza Arenella

Antonio Carloni morto a 55 anni, lutto a Sutri: "Impossibile crederci"Sutri piange la prematura morte di Antonio Carloni, venuto a mancare all'età di 55 anni.