Antonio Carloni morto a 55 anni lutto a Sutri | Impossibile crederci
Sutri si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Carloni, avvenuta a 55 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità, di cui era figura conosciuta e stimata. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici e cittadini, che ricorderanno sempre la sua presenza e il suo contributo locale.
Sutri piange la prematura morte di Antonio Carloni, venuto a mancare all'età di 55 anni. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità, dove era molto conosciuto, apprezzato e benvoluto. Ma lo era anche fuori dai confini del paese. “Dispiace tantissimo, è impossibile credere che Antonio sia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Lutto a Procida, è morto Renato Iovine, 55 anni, titolare del ristorante hotel “Crescenzo” alla Chiaiolella
Leggi anche: Addio ad Alberto Coretti: Benevento in lutto per l’Appuntato dei Carabinieri scomparso a 55 anni
Antonio Carloni morto a 55 anni: "Impossibile crederci" https://www.viterbotoday.it/~go/i/35446567590018 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.