Antonio Carloni morto a 55 anni lutto a Sutri | Impossibile crederci

Sutri si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Carloni, avvenuta a 55 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità, di cui era figura conosciuta e stimata. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici e cittadini, che ricorderanno sempre la sua presenza e il suo contributo locale.

