Profondo dolore per Attilio Carbone, noto conduttore italoamericano, colpito da un grave lutto familiare. È venuta a mancare nelle scorse ore sua sorella, religiosa conosciuta come Madre Grazia, che viveva ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria. Madre Grazia, nata nel 1926, ha attraversato un intero secolo di storia, dedicando la propria vita alla fede, al servizio degli altri e alla comunità religiosa. Una figura discreta ma profondamente radicata nel territorio, stimata da chiunque l’abbia conosciuta per la sua dolcezza, la capacità di ascolto e la dedizione quotidiana. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato commozione... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lutto per Attilio Carbone: è scomparsa la sorella, Madre Grazia

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