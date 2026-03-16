Trovato morto in casa dopo giorni lutto per la scomparsa del professor Attilio Di Marzio

La comunità scolastica di Penne piange la perdita del professor Attilio Di Marzio, trovato morto nella sua abitazione di Cepagatti dopo diversi giorni. La notizia ha sconvolto studenti, colleghi e familiari, che si sono ritrovati ad affrontare questa improvvisa perdita. La scoperta del corpo è avvenuta in circostanze che stanno ora essere acquisite dagli inquirenti.

Comunità scolastica di Penne in lutto per l'improvvisa scomparsa del professore Attilio Di Marzio ritrovato morto nella sua casa di Cepagatti.Di Marzio aveva 66 anni e dopo che per un paio di giorni era diventato irreperibile, è avvenuta la tragica scoperta. Il 66enne, che viveva da solo in casa, è stato rinvenuto privo di vita. A lanciare l'allarme i colleghi che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni prima quando è stato stroncato da un malore improvviso. «Caro Prof. Attilio Di Marzio, con profondo dolore apprendiamo della tua improvvisa e prematura scomparsa. È stato un... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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