Attilio Carbone celebra i 90 anni della sorella Pina | auguri dall’America all’Italia

Attilio Carbone, conduttore radiofonico italoamericano, ha rivolto un messaggio di auguri alla sorella Pina, che ha compiuto 90 anni. La celebrazione si è svolta con affetto e coinvolgimento, coinvolgendo sia l’Italia che gli Stati Uniti. La sorella Pina ha raggiunto questa importante tappa, e il messaggio pubblico di Carbone è stato condiviso sui suoi canali social.

Un compleanno speciale, celebrato con affetto da entrambe le sponde dell'oceano. Il conduttore radiofonico italoamericano Attilio Carbone ha voluto dedicare un messaggio pubblico di auguri alla sorella Pina, che ha raggiunto il traguardo dei 90 anni. Nel suo messaggio, Carbone esprime tutta la gioia e la gratitudine della famiglia per questa ricorrenza importante: un compleanno che unisce idealmente parenti e affetti tra New York e l'Italia, in un abbraccio familiare che attraversa generazioni. «Tanti e tanti auguri alla mia carissima sorella che oggi compie la veneranda età di 90 anni», scrive Carbone, ricordando come gli auguri arrivino non solo da lui e dalla moglie Francesca, ma anche dalle sorelle Ester, Madre Grazia e Mimma, dai numerosi nipoti presenti negli Stati Uniti e in Italia e dai fratelli della famiglia.