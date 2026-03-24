Lutto all' Unibo è morto il latinista Gualtiero Calboli

Professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Bologna e studioso di fama internazionale. Sabato l'ultimo saluto È scomparso il 22 marzo, all’età di 94 anni, Gualtiero Calboli, professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Bologna e studioso di fama internazionale. Accademico emerito dell’Istituto di Bologna, nel 2004 aveva ricevuto la laurea honoris causa dall’Università di Münster. Lo comunica Alma Mater, tratteggiando il ritratto del professore sul proprio magazine. Nato a Bologna nel 1932, ha legato gran parte della sua carriera all’Alma Mater, dove ha insegnato dal 1963, ricoprendo anche ruoli di primo piano come direttore dell’Istituto di Filologia Latina e Medioevale e del Dipartimento di Filologia Classica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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