Il volontarismo nella Prima Guerra Mondiale | al Sacrario dei Caduti un tributo a Fulcieri Paulucci Di Calboli
Al Sacrario dei Caduti di Roma è stato presentato un nuovo allestimento dedicato a Fulcieri Paulucci Di Calboli. La mostra, intitolata
Presentata la mostra didattica "Tributo a Fulcieri Paulucci Di Calboli. Il volontarismo nella Prima Guerra Mondiale: italiani in Francia, francesi in Italia". E' possibile ammirare l'esposizione dal 14 febbraio all'1 marzo al Sacrario dei Caduti, in corso Diaz. A presentare l'esposizione gli organizzatori dell'Anmig e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Si celebra la Repubblica Romana del 1849, tributo a Aurelio Saffi: "Una storia importante che ha visto Forlì protagonista" L'Avis di Forlì celebra 90 anni: "Un'arzilla vecchietta. Cura, fiducia e futuro sono le nostre parole chiavi"🔗 Leggi su Forlitoday.it
