A Roma, Marco Rizzo ha presentato la sua autobiografia, toccando vari episodi della sua vita tra gli anni Settanta e la Prima Repubblica. Ha parlato del terrorismo, del calcio delle curve e della sua esperienza come ultras, menzionando anche dettagli sulla caduta del governo Prodi, con riferimenti a Bertinotti e alle dinamiche politiche dell’epoca. La discussione ha evidenziato come la politica contemporanea sia percepita come meno popolare, e come le periferie siano viste come set televisivi.

“ Ci sono gli anni 70, il terrorismo, il calcio delle curve – ero un ultras – la Prima Repubblica. E ci sono aneddoti interessanti e mai svelati sulla caduta del governo Prodi, con Bertinotti che in realtà fingeva soltanto di litigare con Prodi. E racconto l’oggi in cui le periferie non sono più il cuore di una dimensione sociale e popolare ma un set televisivo per apparecchiare, dai salotti, le posizioni di opinionisti progressisti distanti dal popolo. Lo stesso PD che afferma che non si deve tornare al gas russo è il segno di una mutazione genetica della sinistra. Oggi parla alle elites europee, non ha alcuna connessione sentimentale con i ceti popolari, lo vadano a dire a quelli che pagano bollette salate per le, politiche suicide europee che ci hanno fatto rinunciare al gas a basso costo “. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Marco Rizzo presenta la sua autobiografia a Roma: “La politica oggi non è più popolare. Le periferie vengono percepite come set televisivi.”

Articoli correlati

Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e PopolareArezzo, 14 marzo 2026 – Il 20 Marzo, Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare.

Leggi anche: Avellino, alleanze e promesse: la politica si prepara tra le richieste delle periferie

Contenuti utili per approfondire Marco Rizzo

Temi più discussi: Mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate sì: lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano; Marco Rizzo collega il furto alla moglie in metro al referendum sulla giustizia; Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare; Marco Rizzo, la moglie vittima di furto in metropolitana. Lo sfogo sui social: Ci siamo rotti le scatole, votate Sì al referendum.

Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare«Democrazia Sovrana e Popolare intende scendere in campo con un progetto politico autentico, volto a ridare voce e potere ai cittadini di Arezzo» ... msn.com

Fenomenologia di Marco Rizzo: dai bombardamenti in Kosovo, all’antifemminismo, al Sì alla Riforma NordioMarco Rizzo è uno politico storico membro della sinistra radicale affermatosi tra la fine della Prima Repubblica e gli inizi della Seconda Repubblica. Nel ... pressenza.com

Il 20 Marzo, Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per DSP - facebook.com facebook