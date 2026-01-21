Maurizio Biancani presenta a Bologna il 23 gennaio 2026 L’alchimista del suono | cinquant’anni di musica italiana dietro al mixer

Il 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria e online “L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer”, il nuovo libro di Maurizio Biancani. L’autore, a Bologna, presenta questa opera che ripercorre mezzo secolo di storia musicale italiana attraverso l’esperienza di chi ha lavorato dietro al mixer. Un testo dedicato a appassionati e professionisti, che offre uno sguardo autentico e approfondito sul mondo della musica e del sound.

Dal 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria e negli store digitali "L'ALCHIMISTA DEL SUONO. Cinquant'anni di musica al mixer", il nuovo libro di MAURIZIO BIANCANI, edito da Fernandel Editore. Lo stesso giorno, l'autore presenterà il volume alla Libreria Coop Ambasciatori di Bologna. "L'alchimista del suono" è l'autobiografia dello storico sound engineer e produttore musicale, fondatore e anima dello Studio Fonoprint di Bologna. Da dietro al mixer, Maurizio Biancani ha registrato voci e musica di Luca Carboni, Lucio Dalla, Laura Pausini, Pooh, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Samuele Bersani, Zucchero e molti altri artisti, facendone risaltare la forza e le emozioni.

