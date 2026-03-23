L'ex star della serie I Robinson è stato condannato da una giuria di Santa Monica per una violenza compiuta circa 54 anni fa in California. Bill Cosby è stato condannato al pagamento di circa 19.25 milioni di dollari per aver drogato e violentato Donna Motsinger, crimini compiuti 54 anni fa. L'attore ha deciso di non testimoniare in propria difesa durante il processo. La decisione dei giurati sul caso di violenza Dopo tre giorni, la giuria di Santa Monica ha stabilito che l'ex star del piccolo schermo è colpevole delle accuse che gli erano state rivolte. L'avvocato dell'attore, Jennifer Bonjean, ha anticipato che ha già intenzione di fare appello nel tentativo di modificare la sentenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bill Cosby, colpevole di stupro, è stato condannato a un risarcimento milionario

Articoli correlati

Uccise due rapinatori, il gioielliere di Grinzane condannato anche al risarcimento milionarioRisarcimento milionario ai parenti dei rapinatori uccisi da Mario Roggero il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in appello per duplice...

Una selezione di notizie su Bill Cosby

Bill Cosby, colpevole di stupro, è stato condannato a un risarcimento milionarioL'ex star della serie I Robinson è stato condannato da una giuria di Santa Monica per una violenza compiuta circa 54 anni fa in California. movieplayer.it

Bill Cosby, tribunale della California lo condanna a pagare 19 milioni a vittima di abusiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bill Cosby, tribunale della California lo condanna a pagare 19 milioni a vittima di abusi ... tg24.sky.it