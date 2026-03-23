L’entusiasmo per il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale è durato praticamente tre giorni. L’esterno del Liverpool – protagonista agli Europei vinti nel 2021 – era stato convocato da Gattuso, ma è tornato a casa dopo alcuni controlli fisici effettuati a Coverciano e non parteciperà alla sfida di semifinale contro l’Irlanda del Nord, prevista per giovedì 26 marzo a Bergamo. A comunicarlo è stata la Figc con una nota ufficiale sul proprio sito nella mattinata di lunedì. “Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chiesa lascia il ritiro della Nazionale per problemi fisici: “È stato ritenuto non disponibile”

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