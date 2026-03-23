Pessime notizie per il ct Gennaro Gattuso in vista degli spareggi per i prossimi Mondiali: ecco le ultimissime. Pessime notizie per l’Italia in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, che si disputerà giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo alle ore 20,45. Federico Chiesa – si legge sul sito ufficiale della Figc – ha lasciato il ritiro della Nazionale e al suo posto è stato convocato Nicolò Cambiaghi del Bologna. Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ahi Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: chi arriva al suo posto

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