Il Napoli sta considerando la possibilità di vendere Romelu Lukaku, il cui futuro nel club è in discussione. La squadra si prepara ad ascoltare eventuali offerte per l’attaccante belga, mentre la sua permanenza resta ancora da definire. La situazione attuale vede il centravanti in attesa di chiarimenti, con alcune condizioni che potrebbero influenzare la sua permanenza.

La situazione di Romelu Lukaku al Napoli è più incerta che mai. Gli azzurri si preparano ad ascoltare offerte per il centravanti belga, con il suo futuro in bilico. Non è più automatico che resti, anzi: la sensazione è che il club stia aprendosi seriamente alla possibilità di una cessione estiva. Ma c’è un elemento che potrebbe ancora cambiare tutto. Lukaku in uscita: il Napoli apre alle offerte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i partenopei stanno effettivamente aspettando proposte concrete per il belga. Non è una semplice tattica negoziale: il Napoli ha manifestato disponibilità reale. Big Rom, non è più un ragazzino e quest’anno il brutto infortunio alla coscia lo ha frenato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, il Napoli lo vende? Una condizione può fermarlo

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