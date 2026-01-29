Lui evade dai domiciliari lei non rispetta il divieto | trovati in stazione Coppia nei guai

Da ferraratoday.it 29 gen 2026

Due giovani sono stati trovati in zona stazione mentre violavano le restrizioni. Mercoledì sera, i carabinieri li hanno fermati mentre camminavano in via del Lavoro, vicino alla stazione ferroviaria. Lui aveva evaso i domiciliari, lei invece non rispettava il divieto di uscire. Ora sono nei guai, e le forze dell’ordine continuano a controllare la zona.

Controlli dei carabinieri in zona stazione. Nella serata di mercoledì 28 due trentenni residenti in provincia (un uomo e una donna) stavano camminando in via del Lavoro, nei pressi della stazione ferroviaria. La loro presenza è stata notata da una pattuglia dei carabinieri di Ferrara che,

