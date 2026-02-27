In casa un fucile clandestino e droga | famiglia nei guai denunciata anche una donna di 87 anni

Una famiglia nel Palermitano è stata denunciata dopo il sequestro di un fucile clandestino e di droga nella loro abitazione. Durante le operazioni, sono stati trovati anche una donna di 87 anni e altri membri della famiglia. Le forze dell'ordine hanno identificato e sequestrato le sostanze e l’arma illegalmente detenute, portando all’avvio dei procedimenti legali.

Operazione dei carabinieri a Carini. Sequestrata l'arma e 27 munizioni di vario calibro. Nell'abitazione del nipote trovate sostanze stupefacenti Fucile clandestino e droga sequestrati nel Palermitano: scatta così la denuncia per un'intera famiglia. L'operazione è scaturita dagli sviluppi di una recente attività dei carabinieri della Stazione di Capaci che lo scorso febbraio avevano arrestato un giovane di 21 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, alterazione di armi e armi clandestine, nonché denunciato il fratello per detenzione e spaccio. Approfondendo gli elementi emersi in quella... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

