Barbel Bas e Lars Klingbeil dopo la riunione del comitato esecutivo dell'SPD a Berlino (Christian MarquardtNurPhoto via Getty Images) Berlino. Una domenica amara per i socialdemocratici, agrodolce per i Verdi, buona per la Cdu del cancelliere Friedrich Merz e, una volta ancora, ottima per l’AfD. Dalla camera oscura delle urne per le elezioni in Renania-Palatinato e dal turno di ballottaggio per la scelta del borgomastro a Monaco di Baviera esce ancora la fotografia di una Germania politicamente in subbuglio. Un paese in cui il partito cristianodemocratico del capo del governo federale si conferma forte ma non fortissimo, in cui i... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Spd tedesca è in pieno smottamento elettorale. Un salvataggio inatteso

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