Germania Spd sotto choc nel Baden-Württemberg | peggior risultato di sempre si dimette il candidato premier
Nelle elezioni regionali nel Baden-Württemberg, i socialdemocratici tedeschi hanno ottenuto il loro risultato più basso di sempre, suscitando grande delusione tra i membri del partito. Il candidato alla premiership ha annunciato le sue dimissioni in seguito alla sconfitta. La sconfitta rappresenta un punto critico per il partito nella regione.
Clima di forte delusione tra i socialdemocratici tedeschi (Spd) dopo il risultato delle elezioni regionali nel Baden-Württemberg. Le prime proiezioni indicano infatti un crollo del partito al 5,4% dei voti, il peggior risultato mai registrato dalla Spd in questo Land e uno dei più bassi nella sua storia nelle elezioni regionali tedesche. Il partito scivola così al quarto posto, superando di poco la soglia di sbarramento del 5% necessaria per entrare nel parlamento regionale di Stoccarda. Dimissioni del candidato Andreas Stoch. Poco dopo la diffusione degli exit poll, il candidato premier della Spd nel Baden-Württemberg, Andreas Stoch, ha annunciato le dimissioni dalla guida regionale del partito, assumendosi la responsabilità del risultato elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Elezioni regionali in Baden-Württemberg, exit poll: Verdi in testa con il 31,5%, Afd raddoppia i voti e vola al 18%I Verdi risultano in testa alle elezioni statali nel Baden-Württemberg, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne.
