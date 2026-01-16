Lotta per la salvezza Recanatese a Termoli un momento chiave della stagione

La partita tra Recanatese e Termoli rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre. La sfida in trasferta contro il Termoli potrebbe rivelarsi decisiva per gli obiettivi di salvezza della Recanatese. È un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e continuare a lottare con determinazione. La squadra si prepara con attenzione, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo.

L'imperativo è vincere in casa Recanatese, che sta preparando la delicata trasferta contro il Termoli. Dopo la Sammaurese, dunque, un altro scontro diretto per la formazione giallorossa, invischiata in piena zona play-out. Vincere significherebbe non solo agganciare i molisani in classifica, al momento ultima squadra salva senza passare dall'inferno degli spareggi, ma anche il San Marino, prossimo avversario fuori a casa nell'ultima domenica di gennaio e atteso dalla quasi proibitiva trasferta sul campo della capolista Ostiamare e l'UniPomezia, in crisi di risultati e attesa dalla difficile trasferta di Notaresco.

La rincorsa verso la salvezza. "Alla fine la Recanatese centrerà l’obiettivo» - Ha ripreso a lavorare la Recanatese in vista della delicata trasferta di domenica in Molise contro il Termoli. msn.com

