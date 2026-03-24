Del Fante (Poste): "Nell'opas su Tim il governo non è coinvolto. Nasce dalla nostra visione strategica" Milano. “Ma quale sovranismo. L’offerta di Poste su Tim ha un forte senso finanziario e strategico. E poi la mossa arriva da una società che in Italia è un caso di successo di nomine pubbliche. Da Corrado Passera a Massimo Sarmi a Matteo Del Fante si sono dimostrati tutti manager indipendenti e capaci. Nel mondo arrivavano le mail e loro hanno saputo trasformare in un’azienda moderna un business di lettere e pacchi”. Franco Bernabé, per tre volte ai vertici di Tim, in epoche storiche e politiche diverse, considera fuorviante parlare di “rinazionalizzazione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “L'opa di Poste su Tim corregge l'errore delle privatizzazioni” dice Berbabè, ex ad di Telecom

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