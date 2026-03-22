Poste Italiane lancia Opa totalitaria su Telecom Italia da 10,8 miliardi

Poste Italiane ha annunciato oggi l’avvio di un’ Opa totalitaria su Telecom Italia (TIM), con un corrispettivo complessivo di circa 10,8 miliardi di euro, decisione approvata dal consiglio di amministrazione della società. Secondo quanto comunicato, l’obiettivo dell’operazione è integrare due delle principali realtà industriali italiane, creando un unico gruppo che rappresenti la più grande piattaforma di infrastrutture connesse del Paese. Il nuovo gruppo dovrebbe diventare un motore di innovazione, polo di sicurezza tecnologica e infrastrutturale, nonché un pilastro strategico dell’economia nazionale, capace di generare valore per gli azionisti e di sostenere la crescita della produttività e la competitività internazionale dell’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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