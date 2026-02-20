Alzheimer un esame del sangue potrebbe predire l’età di insorgenza dei primi sintomi grazie a un nuovo studio sulla proteina tau

Una ricerca ha scoperto che un esame del sangue può prevedere l’età di insorgenza dei primi sintomi di Alzheimer, grazie a una proteina chiamata tau. Lo studio ha analizzato i livelli di questa sostanza, che si accumula nel cervello dei pazienti, e ha trovato correlazioni precise con il momento in cui i sintomi si presentano. Questa scoperta potrebbe portare a diagnosi più precoci e a interventi tempestivi. La possibilità di anticipare la malattia apre nuove strade per la ricerca e la cura.

Un semplice esame del sangue potrebbe funzionare come un orologio molecolare capace di predire non solo se una persona svilupperà la malattia di Alzheimer, ma anche quando inizieranno a manifestarsi i sintomi. Questa promettente scoperta, pubblicata il 19 febbraio su Nature Medicine, rappresenta un potenziale punto di svolta nella lotta contro questa devastante malattia neurodegenerativa. Il test si basa sulla rilevazione di una forma anomala della proteina tau che circola nel sangue e che inizia ad accumularsi nel cervello delle persone con Alzheimer molto prima della comparsa di sintomi evidenti come la perdita di memoria.