Cos’era la Teoria dei Colori di Isaac Newton come fu elaborata e perché fu contestata?

Isaac Newton ha rivoluzionato il modo di vedere la luce e i colori. Con i suoi esperimenti sui prismi, ha dimostrato che la luce bianca non è pura, ma composta da diversi colori. Questa scoperta ha cambiato le convinzioni dell’epoca e ha alimentato molte discussioni. Molti scienziati hanno contestato le sue teorie, cercando di dimostrare il contrario. Tuttavia, le sue intuizioni sono rimaste fondamentali per la fisica moderna.

Isaac Newton, con i suoi esperimenti rivoluzionari sulla luce e i prismi, dimostrò che la luce bianca non era pura, ma composta da un insieme di colori distinti, ognuno con proprie proprietà fisiche. Questa scoperta, passata alla storia come Teoria del Colore, segnò l'inizio della moderna scienza del colore. Tuttavia, fu contestata. E anche superata. Newton iniziò i suoi studi nel 1665, durante un periodo di isolamento nella sua casa natale a Woolsthorpe-by-Colsterworth. Per analizzare la luce, incise un piccolo foro in una tenda, permettendo a un sottile raggio di sole di entrare nella stanza.

