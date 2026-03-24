Durante la XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera, svoltasi il 21 e 22 marzo 2026, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha registrato il maggior numero di visitatori tra i siti culturali italiani. Questo risultato ha portato lo stadio a posizionarsi come il sito più visitato nel corso dell’evento. La manifestazione ha coinvolto numerosi luoghi di interesse in tutta Italia, con un’attenzione particolare per questa struttura partenopea.

IL TRIONFO DI FUORIGROTTA. Durante la XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera (21 e 22 marzo 2026), lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è classificato al primo posto assoluto come luogo più visitato d’Italia. L’impianto partenopeo ha registrato l’incredibile cifra di 10.100 visitatori in sole 48 ore, superando monumenti istituzionali come la Corte Suprema di Cassazione e il Palazzo della Cancelleria a Roma. Il percorso, che ha permesso ai tifosi di calcare il perimetro del campo e visitare gli spogliatoi, è stato arricchito dall’inaugurazione del nuovo e imponente murale di Jorit, svelato il 19 marzo per celebrare gli 11 campioni scelti dai tifosi per il centenario della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lo Stadio Diego Armando Maradona domina le Giornate FAI 2026 diventando il sito culturale più visitato d’Italia

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