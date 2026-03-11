Il 21 e 22 marzo lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto gratuitamente al pubblico durante le Giornate FAI. I visitatori potranno accedere al campo, agli spalti e ai murales realizzati dall’artista Jorit. L’evento offre l’opportunità di esplorare l’interno dello stadio e di ammirare le opere d’arte che decorano l’impianto. L’apertura coinvolge tifosi e turisti interessati a scoprire il luogo.

Giornate FAI: il 21 e 22 marzo lo Stadio Maradona di Napoli apre gratis al pubblico. Tour dal campo agli spalti fino ai murales di Jorit. Le Giornate FAI di quest'anno si arricchiscono di una tappa senza precedenti nel cuore pulsante del capoluogo campano. Il prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 marzo, lo Stadio Maradona diventerà protagonista di un tour culturale gratuito, permettendo al pubblico di esplorare aree solitamente riservate agli addetti ai lavori. L'iniziativa rappresenta un ponte tra lo sport e il patrimonio identitario della città, trasformando l'impianto di Fuorigrotta in un vero e proprio "monumento" della storia contemporanea. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giornate FAI: lo Stadio Diego Armando Maradona apre le porte a tifosi e turisti

