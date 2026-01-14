Giustizia verso il referendum del 2026 | incontro pubblico all’Anteo sulla riforma Nordio
Un incontro pubblico si terrà mercoledì 15 gennaio alle 21 all’Anteo SpazioCinema di Treviglio per discutere sul Referendum Costituzionale sulla Giustizia previsto per il 2026. L’appuntamento offre l’opportunità di approfondire i temi legati alla riforma Nordio e di conoscere le implicazioni delle prossime consultazioni popolari. Un momento di confronto dedicato a cittadini e interessati alla questione giudiziaria e alle prospettive di cambiamento.
Treviglio. Un incontro pubblico dedicato al Referendum Costituzionale sulla Giustizia del 2026. È quello in programma per mercoledì 15 gennaio, alle 21, all’ Anteo SpazioCinema. Al centro della serata, la riforma Nordio e le possibili conseguenze sull’equilibrio democratico e sulla tutela dei diritti dei cittadini. L’iniziativa è organizzata da Acli, Arci, Anpi, Cgil, FareMeglio, Medicina Democratica e Treviglio Aperta, con ingresso gratuito. L’obiettivo è offrire uno spazio di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, senza slogan e con un taglio divulgativo. Interverranno Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e scrittore, e Filippo Pizzolato, ordinario di diritto pubblico all’Università di Padova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
