L’Avis di Santa Sofia ha premiato 40 donatori durante l’assemblea tenutasi a Biserno, in risposta alla crescente richiesta di plasma. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessora Isabel Guidi e del vicesindaco di Galeata, Eraldo Cucchi, che hanno ricordato il ruolo fondamentale dei donatori nel garantire le scorte di sangue e plasma.

Si è svolta a Biserno l’assemblea dell’Avis di S. Sofia. Dopo i saluti dell’assessora Isabel Guidi e del vicesindaco di Galeata Eraldo Cucchi che hanno sottolineato il "grande valore di chi dona per salvare vite umane". Il presidente Piero Berti e il vice Claudio Schiumarini hanno presentato l’attività svolta nel 2025 e il bilanci consuntivo e previsionale dell’associazione sorta nel 1947. Il vicepresidente Avis provinciale Enrico Vetricini ha illustrato i risultati raggiunti nella raccolta del plasma a livello regionale (+0,8%) e a Forlì-Cesena (+12%). "C’è un grande bisogno di plasma a livello nazionale in quanto la richiesta è di aumentare la quota a +6%, mentre al momento siamo a un +1,2%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis di Santa Sofia, premiati 40 donatori in assemblea. "C’è bisogno di plasma"

