Taglio del nastro per il nuovo mezzo per la raccolta di sangue e plasma di Avis

Da ravennatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Ravenna, Avis ha aperto ufficialmente Avis Go!, il nuovo mezzo dedicato alla raccolta di sangue e plasma. La cerimonia si è svolta in Piazza Kennedy, alla presenza di numerosi volontari e cittadini. Il veicolo moderno è dotato di apparecchiature all’avanguardia e può raggiungere zone remote della provincia. La scelta di investire in questa unità mobile mira a facilitare l’accesso alla donazione, soprattutto in aree meno servite.

Il mezzo, lungo quasi 11 metri e dotato di tecnologia avanzata, dalle prossime settimane si sposterà in tutta la provincia, offrendo maggiori opportunità di accesso alla donazione È stata presentata questa mattina in Piazza Kennedy a Ravenna Avis Go!, la nuova unità mobile per la raccolta di sangue e plasma di Avis provinciale Ravenna. Un evento che ha visto una buona partecipazione dei cittadini e dei volontari nonostante il tempo incerto con tanti ravennati che hanno visitato il mezzo accolti dallo staff Avis, guidato da Renzo Angeli, presidente Avis provinciale Ravenna, e hanno potuto prenotare la propria visita di idoneità alla donazione, contribuendo così ad ampliare la popolazione dei donatori attivi.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Rifiuti, nuovo centro di raccolta. Taglio del nastro alle ’Topaie’

#Topaie- Rifiuti || Domani alle 10 apre il nuovo centro di raccolta delle Topaie.

Avis, balzo della raccolta del plasma: "Trend di crescita e solidità, siamo ai vertici in Emilia Romagna"

Avis Comunale Forlì ha registrato un forte incremento nella raccolta di plasma nel 2025, confermando un trend di crescita solido e stabile.

