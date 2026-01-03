Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi ma scatta l' allarme e arriva la polizia | arrestati
A Piazza Attias, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare profumi dal negozio Coin. L'intervento della polizia, allertata dall'allarme, ha impedito il furto e portato all'arresto dei responsabili, trovati in possesso di numerosi prodotti appena sottratti. L’episodio evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione alle normative sulla tutela dei beni commerciali.
Sono stati arrestati in flagranza di reato dopo essere stati sorpresi con decine di profumi appena rubati. È finita così la fuga dei due rumeni che, nella notte tra venerdì e sabato 3 gennaio, erano riusciti a mettere a segno un furto con spaccata al Coin di piazza Attias, sfondando una delle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
