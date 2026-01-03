Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi ma scatta l' allarme e arriva la polizia | arrestati

A Piazza Attias, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare profumi dal negozio Coin. L'intervento della polizia, allertata dall'allarme, ha impedito il furto e portato all'arresto dei responsabili, trovati in possesso di numerosi prodotti appena sottratti. L’episodio evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza e l’attenzione alle normative sulla tutela dei beni commerciali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.