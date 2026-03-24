CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:52 Margine di ritardo in classifica ATP da Carlos Alcaraz che, se vincesse il torneo, si ridurrebbe a poco più di mille punti. 23:49 L’azzurro insegue la decima di fila dopo che ha vinto per la prima volta il prestigioso torneo di Indian Wells, c’è la possibilità di vincere entrambi i tornei del sunshine double, un traguardo che solo i migliori giocatori della storia hanno reggiunto. 23:45 Chiude la numero uno del mondo! A mezzanotte quindi Sinner-Moutet! 23:02 Sabalenka-Zheng 6-3, poi Sinner. 21:15 Dopo la rocambolesca vittoria di Cerundolo su Medvedev, sono al terzo adesso anche Gauff e Cirstea.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: giocatori in campo tra poco

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INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis

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Sinner-Moutet all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partitaCorentin Moutet è l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Giocatore classe 1999, numero 33 al mondo e dai colpi inaspettati, oltre a un carattere decisamente particolar ... sport.sky.it

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Sinner-Moutet al terzo turno di Miami: Jannik a caccia degli ottavi per accorciare in classifica su Alcaraz x.com

Miami Open, questa notte Sinner-Moutet. Orario e dove vederlo Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Master 1000 di Miami, dove a partire dalla mezzanotte italiana incontrerà il francese Corentin Moutet. E oltre a rincorrere gli ottavi di finale, l'altoatesino pr facebook