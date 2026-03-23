CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:15 Dopo la rocambolesca vittoria di Cerundolo su Medvedev, sono al terzo adesso anche Gauff e Cirstea. Poi Sabalenka-Zheng, solo dopo questo match toccherà a Sinner e a Moutet! Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valida per il terzo turno del prestigioso torneo della Florida. Sul campo dell’ Hard Rock Stadium, il n.2 del mondo giocherà contro l’estroso francese, avendo nel mirino la qualificazione per gli ottavi di finale. Sinner, reduce dall’esordio sul velluto contro il bosniaco Damir Dzumhur, vuol dare un seguito al proprio incedere in questo evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma lento sul centrale

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