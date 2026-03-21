Alle 17.57, i giocatori stanno per entrare in campo per il match tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur all'ATP di Miami 2026. È la prima volta che Sinner affronta Dzumhur in carriera. La partita si gioca in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale. La sfida tra i due tennisti sta per cominciare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Questa è la prima volta che Sinner affronta Dzumhur in carriera. 17.55 Niente da fare per Jones che si ritira sull’1-0 (6-2, 3-0), passa Pegula. Manca poco all’ingresso in campo di Sinner. 17.35 Manca pochissimo all’ingresso in campo di Jannik Sinner, con Pegula che ha vinto il primo set contro Jones per 6-2. La statunitense sta giocando un grande match che conta di chiudere nel prossimo parziale, successivamente toccherà all’azzurro disputare il suo incontro con Dzumhur. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro Jannik Sinner e il bosniaco Damir Dzumhur, valido per il secondo turno dell’ ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells che è stato vinto proprio dall’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo

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