CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Fulminante dritto di Sinner. 30-15 Prima vincente. 15-15 In rete il rovescio del francese. 15-0 Prima al centro di Moutet. 1-0 A zero Sinner. 40-0 Servizio dritto e benedizione. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 In rete il rovescio di Moutet. Jannik Sinner al servizio! 00:28 Tramonta il sole, Sinner se vince gioca domani alle 21 italiane. 00:26 Hard Rock stadium ancora semi deserto dal cambio sessione. 5? di riscaldamento e si parte! GIOCATORI IN CAMPO! 00:11 Giocatori in campo alle 00:30, questa la comunicazione che arriva. Attendiamo quindi di conoscere nuovi sviluppi, le immagini di un centrale vuoto fanno pensare ad un ritardo nelle procedure di ‘cambio sessione’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moutet 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il match!

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