LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | si gioca in serata ma prima due partite

Alle ore serali si svolgerà il match tra il tennista italiano e il suo avversario nel torneo ATP di Miami 2026. Prima di questa sfida, sono previste due partite che si terranno nel pomeriggio. È possibile aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link fornito. La partita tra Sinner e Michelsen è tra gli incontri principali del giorno nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca l’approdo ai quarti di finale. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 100 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia degli ottavi deve recuperare 2090 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato, e vincendo questa sera potrà portarsi a -1990 dall’iberico (ad inizio torneo era a -2150), rendendo possibile un sorpasso già a Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca in serata, ma prima due partite Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si gioca in prima serata, in palio la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del Masters 1000 di... Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streamingA poche ore dalla vittoria nel terzo turno il transalpino Corentin Moutet, tornerà in campo a Miami, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik... Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca in serata, ma prima due partiteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra ... oasport.it Sinner sfida Michelsen: due precedenti nel 2024Negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Miami l'azzurro Jannik Sinner affronterà, non prima delle ore 21.00 di oggi, il padrone di casa ... oasport.it Jannik Sinner in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno - facebook.com facebook Alex Michelsen, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami #SkySport #SkyTennis x.com