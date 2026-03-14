LIVE Sinner-Zverev ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si gioca in prima serata in palio la finale

Alle ore 21.00 si disputa la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si gioca in diretta, con in palio un posto in finale. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla nostra piattaforma. Il match si svolge in prima serata e vede i due giocatori affrontarsi sul campo principale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte il numero 2 del mondo Jannik SINNER e il temibile tedesco Alexander Zverev. Redivivo, Zverev si trova a giocare l’ennesima semifinale in un torneo di questa caratura e per issarsi nella 16^ finale dovrà superare uno dei due attuali dominatori del circuito. Sinner ha perso solamente una partita nei Masters 1000 degli ultimi due anni prima della finale, quella in cui i crampi hanno avuto la meglio sul pusterese a Shanghai contro Griekspoor. Sinner che è anche in caccia del 6° titolo Masters 1000 e, per farlo, dovrà con ogni probabilità ritrovare quel miglior tennis che, dai fasti delle ATP Finals, pare aver smarrito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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