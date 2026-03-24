LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | inizia la partita prima dell’azzurro cresce l’attesa

Alle ore 19:55 si è aperto il match tra Muchova e Mboko, mentre prima dell’italiano Sinner-Michelsen, la partita è iniziata. La sfida tra i due giocatori si svolge in diretta all’ATP Miami 2026, con l’attesa che cresce tra gli appassionati. La partita tra Sinner e Michelsen è prevista successivamente, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 19.55 Incominciata ora la partita tra Muchova e Mboko. Al termine toccherà a Sinner, si andrà ben oltre le ore 21.00 inizialmente previste. 19.36 Ora ci sarà un po’ di pausa per fare uscire le giocatrici, poi entreranno in campo la ceca Muchova e la canadese Mboko, che si riscalderanno e incominceranno la loro partita. Verosimilmente non prima delle ore 20.00. Al termine toccherà a Jannik Sinner, bisognerà aspettare. 19.35 Jiri Lehecka ha battuto Fritz per 6-4, 6-7(4), 6-2 e si è qualificato ai quarti di finale. 18.56 Al termine del match tra Fritz e Lehecka si disputerà il confronto tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. 🔗 Leggi su Oasport.it

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