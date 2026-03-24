LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | Fritz va al terzo set cresce l’attesa per l’azzurro

Alle 18.56 si conclude il match tra Fritz e Lehecka, con Fritz che si prepara a disputare il terzo set. Successivamente, sarà il momento del confronto tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. La partita tra Sinner e Michelsen si svolge in diretta, con l’attenzione rivolta anche all’andamento del match tra Fritz e Lehecka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 18.56 Al termine del match tra Fritz e Lehecka si disputerà il confronto tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. A seguire, ma non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner. C’è il rischio che la partita di Sinner inizi ben dopo le 21.00. 18.55 Taylor Fritz ha vinto il secondo set al tie-break, 7-6(5). La partita con Lehecka si decide al terzo set. 17.55 Jiri Lehecka ha vinto il primo set per 6-4 contro Fritz. Ora il secondo set. 17.10 Iniziata in questo istante la partita tra lo statunitense Taylor Fritz e il ceco Jiri Lehecka. Al termine di questo confronto, ma non prima delle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz va al terzo set, cresce l’attesa per l’azzurro Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde il primo set, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il programma, attesa per l’azzurro in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17. Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde il primo set, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17.55 Jiri Lehecka ha vinto il primo set per 6-4 contro Fritz. Ora il ... oasport.it LIVE Alle 21 Sinner-Michelsen: in palio un posto ai quarti dell'Atp 1000 di MiamiDopo la vittoria a Indian Wells, Jannik punta a completare il Sunshine Double, la doppietta consecutiva dei primi due Masters 1000 dell'anno ... gazzetta.it #Sinner-Michelsen: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale x.com Ottavi di finale, Sinner contro Michelsen, non prima delle 21 - facebook.com facebook