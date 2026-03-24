All'inizio della partita tra Sinner e Michelsen, il punteggio è di 3-4 con il giocatore italiano che ha commesso un errore con un diritto incrociato fuori dal campo. La partita si sta svolgendo sul campo principale dell'ATP Miami 2026 e può essere seguita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner scaglia fuori un diritto incrociato a campo spalancato. 3-4 Servizio, diritto e volée di diritto dell’americano. 40-15 Esce di metri la risposta di diritto del n.2. 30-15 Volée di diritto tutt’altro che semplice di Michelsen, che ha gestito bene il passante di Sinner. 15-15 Sinner stecca la risposta di diritto. L’americano sta costantemente rischiando anche la seconda. 0-15 Stavolta è scriteriato l’attacco di Michelsen: lunga la volée di diritto dopo il passante di rovescio di Sinner. 3-3 Servizio e rovescio del n.2. 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 30-15 Servizio e diritto all’incrocio delle righe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen 3-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizio di partita complesso

Articoli correlati

LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia la partita prima dell’azzurro, cresce l’attesaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 19.

Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi di finale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Michelsen 3 4 ATP Miami...

Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming.

LIVE Sinner-Michelsen 2-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: 0 punti su 12 in risposta per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Volée di diritto tutt'altro che semplice di Michelsen, che ha gestito bene il passante di Sinner. 15-15 ... oasport.it

LIVE Sinner-Michelsen: in palio un posto ai quarti di Miami: 3-3 nel 1° setDopo la vittoria a Indian Wells, Jannik punta a completare il Sunshine Double, la doppietta consecutiva dei primi due Masters 1000 dell'anno ... gazzetta.it

#Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen x.com

Sinner adesso aspetta Michelsen, due metri e zero uno di randellate e poca mobilità #Tennis - facebook.com facebook