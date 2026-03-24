LIVE Sinner-Michelsen 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale

Al via gli ottavi di finale del torneo di Miami nel singolare maschile, con Michelsen che rompe gli schemi grazie a un ace sul primo punto. Sulla stessa linea, Sinner risponde con un ace al centro, portandosi in parità. La partita prosegue con un punto vincente di Michelsen, che si aggiudica il game con un diritto lungolinea, portandosi in vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace esterno di Michelsen. 1-1 Ace al centro. 40-15 Risposta aggressiva e diritto lungolinea vincente dell’americano. 40-0 Ace al centro. 30-0 Servizio e smash di Sinner. 15-0 In rete il rovescio incrociato del n.40. 0-1 Largo il diritto incrociato del n.2. 40-0 In rete la risposta di diritto dell’italiano. 30-0 Servizio esterno vincente dell’americano. 15-0 Larga la risposta di rovescio di Sinner. 22.02 Inizia la partita con Michelsen in battuta. 21.59 Michelsen ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire nel primo game. 21.57 Inizia la fase di riscaldamento. 21.55 Giocatori in campo. 21.52 Al primo turno Michelsen ha eliminato Bellucci per 6-2, 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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