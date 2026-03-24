CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Mikaela Shiffrin punta a chiudere i giochi contro la sua principale rivale, la tedesca Emma Aicher. La penultima gara stagionale potrebbe risultare decisiva per risolvere il testa a testa per la vittoria della classifica generale. Mikaela Shiffrin guida la graduatoria con 1286 punti e si presenta al cancelletto di partenza con quarantacinque lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, seconda a 1241. L’americana, per avere la certezza di chiudere i conti, deve vincere e sperare che l’avversaria conquisti un piazzamento dal sesto posto in giù. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per chiudere i giochi contro Aicher

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