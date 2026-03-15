In diretta, si svolge lo slalom di Are 2026, con la statunitense Shiffrin che attualmente guida la classifica davanti all’austriaca Aicher. Tra pochi istanti scenderanno le atlete italiane, mentre nel supergigante maschile di Courchevel, la copertura inizia alle 10. La gara è trasmessa in tempo reale su questa piattaforma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 9.48. Non va oltre il decimo posto la tedesca Duerr che chiude con un ritardo di 1?45 9.47. Duerr all’intermedio ha 92 centesimi di ritardo 9.46: Diverse sbavature per la francese Chevrier che chiude con un ritardo di 1?98 ed è 11ma 9.45: E’ la migliore delle svedesi Oehlund che riesce a fare velocità anche nel finale ed è quinta a 86 centesimi da Shiffrin 9.45: la svedese Oehlund ha 56 centesimi di ritardo all’intermedio 9.44: E’ seconda la tedesca Aicher che perde qualcosa nel finale dove la pista è già un po’ segnata chiudendo a 51 centesimi da Shiffrin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Fra poco le azzurre

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